Novo complexo teve investimento de 2,5 milhões da SAD do Chaves

SAD do Chaves investiu 2,5 milhões de euros na construção de um complexo que poderá ser alvo de "novos investimentos".

A SAD do Chaves, da I Liga, investiu 2,5 milhões de euros na construção de um complexo que poderá ser alvo de "novos investimentos", adiantou à Lusa o presidente Francisco José Carvalho. "Nesta fase investimos 2,5 milhões de euros, mas poderá haver a construção de mais um campo, bem como a cobertura da bancada", explicou Francisco José Carvalho, filho do investidor do clube.

O Complexo Desportivo Francisco Carvalho, este sábado inaugurado inaugurado, tem o nome do investidor e presidente honorário do emblema de Trás-os-Montes e dispõe de dois relvados com medidas oficiais, um de relva sintética e outro de relva natural, bem como várias infraestruturas de apoio, como balneários ou instalações sanitárias.

Para o líder da SAD da equipa flaviense, este é o projeto "mais importante" para o clube, pela utilização do espaço não só pela equipa principal, mas também por toda a formação. "Neste momento temos todas as condições, com um sintético de última geração onde é possível a equipa satélite competir no Campeonato de Portugal, e os escalões de formação nas competições nacionais, já se fazendo sentir os resultados positivos", destacou Francisco José Carvalho.

O presidente da direção do Chaves, e também filho do investidor, Bruno Carvalho, lembrou a importância da obra pelo facto das várias equipas do clube "evitarem deslocações para concelhos vizinhos". "Este projeto nasceu da necessidade de não haver deslocações para muito longe depois de várias épocas com a equipa principal a treinar em Vila Pouca de Aguiar, e os escalões de formação a competirem fora do concelho", realçou.

Para Bruno Carvalho, além de se evitaram "deslocações com toda a logística necessária", é também "preferível que os associados vejam os treinos e jogos dos diversos escalões na própria cidade".

Também presente na inauguração do espaço que está em utilização desde o arranque da presente época desportiva, o presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, considerou a "marca Chaves" como peça importante para "uma estratégia de afirmação e marketing territorial de toda uma região".

"Esta infraestrutura engradece o clube e fica ao serviço não só do Desportivo de Chaves, mas também da região, pois serão centenas as crianças beneficiadas com condições mais conformes para a prática desportiva", alertou.