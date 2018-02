"Nenhuma equipa que mostre fragilidade em campo terá sucesso contra o FC Porto"

Luís Castro lançou a partida frente ao FC Porto, marcada para as 16h00 de domingo.

FC Porto: "Temos de estar conscientes de tudo o que temos pela frente. Nenhuma equipa que demonstre fragilidade em campo terá sucesso contra o FC Porto neste momento".

Sobrecarga de jogos do FC Porto é vantagem para o Chaves?: "A sobrecarga das equipas que estão na Champions, Liga Europa, Taças... Ela acontece quando as equipas têm sucesso. O seu pico vai acontecendo à medida que todas as provas chegam à sua parte final, vai-se acentuando nos jogos. São jogadores preparados, treinadores preparados, instituições preparadas e nada disso os belisca, pelo contrário. Isto motiva ainda mais as equipas grandes e é sinal que estão a ter sucesso. Se quisermos contar isso como um problema, esqueçam. Para mim é altamente motivador. O volume de jogos do FC Porto está contra nós, porque é uma equipa muito preparada. Não vejo isso a jogar a nosso favor, muito pelo contrário. Nós jogamos contra o Rio Ave após uma quarta-feira em que o Rio Ave teve prolongamento frente ao Benfica e empatámos. Jogámos contra o V. Setúbal depois da final da Taça da Liga e empatámos. Espero retardar ao máximo esse desequilíbrio que existe, de forma factual, entre as duas equipas. Não me custa admitir que do outro lado está muito mais poder do que o nosso".

Baixas no FC Porto: "São certamente baixas que, se se concretizarem, o Sérgio não gostará de ter. Nenhum treinador gosta, para poder escolher a equipa à vontade. Mas a grandeza dos grandes do futebol português não se vê só pelo número de páginas que ocupa na comunicação social, vê-se também no dia-a-dia e no dia de jogo. Percebemos o poder que têm abrindo um jornal e já sabemos que esse poder reflete-se também no jogo através da sua qualidade, resultados, jogadores... Acho que o Sérgio, com a capacidade que demonstra enquanto treinador, é algo que ultrapassará com facilidade".