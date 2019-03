José Mota já trabalha para despertar a confiança dos jogadores do Chaves

Treinador escolhido para substituir Tiago Fernandes começou esta segunda-feira a trabalhar com o plantel que ocupa o penúltimo lugar da classificação. Aceitou o desafio porque acredita na equipa.

Foi em pleno relvado que, pouco antes da primeira sessão de trabalho no comando técnico do Chaves, José Mota explicou, esta segunda-feira, as razões que o levaram a aceitar o convite para substituir Tiago Fernandes, despedido após o empate caseiro (1-1) com o Rio Ave, depois de 13 jornadas sem conseguir deixar a zona de descida. "Há que olhar para a realidade, saber o que temos a fazer, que é ganhar pontos e acumular vitórias. A grande verdade, é que é um desafio. Exige máxima resistência, que sempre tive, mas, quando olho para este plantel, está aí a razão de ter vindo para Chaves: acredito nestes jogadores e que podemos terminar em beleza esta tarefa difícil", afirmou o novo treinador.

Em penúltimo lugar, com 21 pontos, a quatro da zona segura da classificação, a nove jornadas do fim do campeonato, José Mota assumiu esta aventura suportado por duas realidades. A "estabilidade do clube", explicou, e a certeza de que tem um balneário de "jogadores com qualidade para dar a volta a esta situação". Além disso, "uma massa associativa forte, apaixonada, de valentes transmontanos", ajuda a compor o cenário para um final feliz, mais uma na carreira de quem já por diversas vezes foi chamado para tarefas semelhantes. A exigência concentra-se, sobretudo, ao nível psicológico: "Ao longo da carreira tenho tido bastantes exemplos de que é preciso que os jogadores se galvanizem, tenham consciência do seu valor. Trata-se, fundamentalmente, de chamar à razão a competência, a sabedoria que estes jogadores têm, e tentar formar um coletivo forte. O estado anímico é fundamental, nesta fase decisiva. Se um jogador estiver determinado, com confiança, será muito mais fácil ultrapassar esta fase".

O primeiro jogo de José Mota no banco do Chaves será precisamente com o Aves, emblema que, na época passada, conduziu à permanência e ainda à vitória inédita na final da Taça de Portugal. "É a nossa vida", comentou: "É um clube que gostei muito de representar, tenho excelentes recordações. Domingo, será um adversário que vou tentar vencer".