"Jogo podia ter tido outro resultado se as coisas fossem de verdade", atira José Mota

Treinador do Chaves analisou a derrota caseira frente ao Sporting, por 3-1.

Análise: "Tivemos um jogo muito equilibrado que podia ter tido outro resultado se as coisas fossem de verdade. Se eu dissesse [os lances que deixam dúvidas], diziam que eu já estava para aqui a dizer coisas, mas toda a gente ficou com dúvidas em diversos lances, vocês é que têm de decifrar esses mesmos lances".

Primeira parte: "Penso que existiram duas partes completamente distintas. Na primeira um domínio do Sporting, não conseguimos ser eficazes a anular os corredores. Tivemos imensas dificuldades, demos imenso espaço e o Sporting teve ações ofensivas, numa das quais conseguiu o golo. Fomos passivos, não fomos determinados e o Sporting conseguiu espaço, ainda assim tentámos diminuir. Tivemos cantos e situações de finalização, mas o Sporting estava a vencer, porque teve melhores oportunidades".

Segundo tempo: "A segunda [parte] foi completamente diferente, mesmo com a expulsão do Jefferson. Estivemos bem, com o bloco mais subido, anulámos a força nos corredores, tivemos mais bola e oportunidades, fomos melhores com 11 e com 10. Com 10 era para tentar o golo e penso que equipa continuou a posicionar-se bem, houve solidariedade do grupo e aconteceu o golo. Mérito do Sporting, mas penso que houve antes um fora de jogo mas não vale a pena falar nestas coisas porque acontece sempre. Podíamos e tentámos fazer o empate, fizemos tudo para chegar ao empate, não conseguimos, paciência. Acho que merecíamos outro resultado pelo que fizemos".

Mudança de sistema: "Sabíamos que o Sporting gosta que os centrais saiam a jogar, queríamos aproveitar essa forma de atuar. Normalmente depois defende com três, se pudésssemos reagir bem tínhamos espaço para progredirmos e sermos eficazes, não conseguimos também por mérito do Sporting. Mesmo com 10 não deixámos o Sporting jogar, pressionámo".