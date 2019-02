Tiago Fernandes, treinador do Chaves, comenta a vitória frente ao Marítimo.

O Chaves venceu em casa o Marítimo por 1-0 na jornada 19 do campeonato. "Considero o resultado justo. Defrontaram-se duas excelentes equipas, com planteis riquíssimos, bem orientadas, e é normal quando uma tem a bola e a outra não, esta baixar o bloco e o espetáculo nem sempre é muito bonito. Houve grande respeito entre as duas partes, uma equipa com dois avançados [Marítimo] e outra com um, e as duas procuraram desequilíbrios constantemente. Em alguns momentos, mais o Chaves, principalmente na primeira parte, onde teve duas ou três situações de golo", afirmou Tiago Fernandes.

"O principal a reter é que mesmo com frio, chuva e vento, os jogadores mantiveram a atitude competitiva, e não podemos esquecer que há três dias fizemos mais de mil quilómetros de viagem, em cerca de 24 horas, depois do jogo de Portimão. Só com espírito de sacrifício muito grande entre todos, se consegue ganhar em Portimão e depois em casa. Agora espero que a equipa mantenha a coesão, a humildade e os pés bem assentes no chão, para continuar a recuperação no campeonato. Ainda estamos longe da produtividade que pretendemos alcançar. Temos de começar por algum lado e nos últimos sete jogos apenas perdemos com o FC Porto. Estamos a consolidar processos e estratégia e o importante é que os jogadores se sintam adaptados e confiantes", continuou o treinador flaviense, comentando depois a lesão de Costinha

"Com a entrada do Bressan não se sentiu a falta do Costinha, pois entrou muito bem e mostrou que merece o seu espaço na equipa. As lesões acontecem no futebol, mas o importante é ter alternativas no banco e nesta altura tenho dores de cabeça não só para fazer o onze, mas também para escolher os 18 jogadores para cada jogo".