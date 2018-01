Luís Castro: "Perspetivava estar muito pouco tempo aqui"

Luís Castro lamenta que a superioridade frente ao Aves não se tenha traduzido numa vitória e admite que que chegou a pensar estar pouco tempo em Chaves.

Chaves e Aves empataram a um golo na 17ª jornada do campeonato. "Fica-me uma sensação amarga de ter 76% de posse de bola e não ter concretizado muitas das situações em golo, de ter quatro oportunidades flagrantes e não as ter feito, fica aquém do que perspetivávamos, ter 37 bolas na área do adversário contra 14, ter nove cantos contra zero, isto mostra bem o caudal ofensivo e, quando assim é, ficamos aquém do resultado", lamentou o treinador flaviense, Luís Castro.

"Quisemos sempre, desde o primeiro minuto, ganhar muito o jogo, nem sempre da melhor forma, faltou-nos ali alguma serenidade quando devíamos entrar no último terço do campo de forma diferente, mas não foi por isso que deixamos de ter dados. O resultado é um pouco amargo, mas o futebol é o que é, a justiça do futebol está nos golos que se fazem. É um ponto somado muito com o trabalho dos jogadores assente nessa grande vontade da massa associativa em nos querer ajudar, foi claramente o jogo em que sentimos a boa simbiose entre a massa associativa e os jogadores, permitindo-nos ultrapassar as dificuldades do jogo", continuou.

"Sete jogos consecutivos sem derrotas devem-se a um grande trabalho dos jogadores e ao apoio da massa associativa. À quinta jornada não perspetivava acabar a volta, perspetivava estar muito pouco tempo aqui, mas ainda há quem nos dê tempo para trabalhar, é um bom campeonato que a equipa está a fazer, sete jogos seguidos na I Liga sem perder é muito difícil de conseguir. Estamos no bom caminho, os jogadores estão entusiasmados, perspetiva-se uma segunda volta entusiasmante", admitiu.