Daniel Ramos quer "limpar a imagem" na receção ao Portimonense

Treinador do Chaves pretende, naturalmente, que a sua equipa faça, este sábado, mais e melhor do que no Dragão, na jornada inaugural

O Chaves quer "limpar a imagem" da goleada sofrida no Dragão, frente ao FC Porto, e somar a primeira vitória no campeonato, na receção ao Portimonense este sábado, assegurou esta sexta-feira Daniel Ramos, treinador da equipa flaviense.

A equipa transmontana perdeu na jornada inaugural em casa do campeão nacional por 5-0 e Daniel Ramos realçou que a sua equipa "vai dar uma boa resposta". "Vi os jogadores a tentarem reagir, a crescerem durante a semana e a satisfação maior será conseguirmos a vitória", garantiu.

O técnico do clube de Trás-os-Montes pretende ver a sua equipa "totalmente diferente", para melhor, ou seja, "mais capaz no processo ofensivo e defensivo". "Queremos criar problemas ao adversário e resolver os problemas que o adversário vai colocar", destacou, manifestando "confiança total nos jogadores".

Lembrando que o campeonato é muito longo e que os jogadores ainda estão a assumir uma ideia de jogo, Daniel Ramos quer aliar o lado exibicional a uma vitória, mas destacou que o objetivo é obter "um resultado positivo".

"Se não for possível uma grande exibição, que seja uma que nos dignifique", explicou, considerando que a sua equipa "vai crescer ao longo do campeonato". Tal como o Chaves, o Portimonense também mudou de treinador para a nova temporada, com a entrada de António Folha, e também perdeu na primeira jornada, e Daniel Ramos espera que os 'algarvios' "cresçam" ao longo da época.

"As mudanças não acontecem de imediato, mas o valor está lá e a qualquer momento vão melhorar, mas espero que não aconteça contra nós", atirou.

O médio João Teixeira está castigado, enquanto Bressan, também médio, e Paulinho, lateral, estão de volta às opções depois de terem cumprido dois jogos de suspensão.