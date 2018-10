Daniel Ramos e o jogo com o Rio Ave: "Competência aliada a uma parte de revolta"

Treinador do Chaves fez a antevisão ao encontro da oitava jornada do campeonato.

O treinador do Chaves, Daniel Ramos, realçou que pretende ver a sua equipa "focada e competente" na deslocação ao terreno do Rio Ave, na oitava jornada da I Liga. "A equipa neste momento está focada, trabalhou muito bem na semana passada e esta semana, o que nos diz que vamos ter uma equipa competente no jogo com o Rio Ave", garantiu o técnico na antevisão à partida marcada para as 18:00 de sábado, em Vila do Conde.

Na análise ao adversário, Daniel Ramos não poupou elogios a uma equipa que não perde há seis jogos consecutivos no campeonato e que "tem vindo a demonstrar qualidade de jogo", ocupando o quarto lugar do campeonato, com 14 pontos.

Embora espere um jogo complicado, o treinador do emblema de Trás-os-Montes -- 14.º classificado, com sete pontos - acredita que "também será difícil para o Rio Ave". "Temos demonstrado qualidade de jogo, os jogadores demonstram crença em cada treino que realizam e estamos preparados para fazer também uma boa partida", assegurou.

Para ultrapassar a equipa de Vila do Conde, Daniel Ramos alerta que os seus jogadores têm se der "equilibrados no lado defensivo e ofensivo", entendendo que é necessário "defender bem para poder atacar bem, e vice-versa".

Na temporada passada, o Chaves, então orientado por Luís Castro, perdeu na visita ao Rio Ave por 2-1, na antepenúltima jornada da I Liga, num jogo em o clube flaviense se queixou de decisões da equipa de arbitragem. No regresso a Vila do Conde, o atual técnico pretende ver a sua equipa a mostrar "competência aliada a uma parte de revolta". "Queremos que no final do jogo não haja um sentimento de prejuízo para nós, pois, aí sim, seria um duplicar de sentimentos, o que não ajudaria em nada a verdade desportiva", alertou.

Natural de Vila do Conde e antigo jogador do Rio Ave, Daniel Ramos reconheceu que defrontar a equipa da sua cidade de nascença e formação "é sempre algo diferente". "Queremos ter sucesso ao serviço das equipas que representamos, e contra as que fomos intervenientes, e neste momento quero defender a minha equipa e se possível conseguir um bom resultado", realçou.

O emblema transmontano prepara-se para disputar o sétimo jogo fora de casa em dez partidas oficiais, com a deslocação ao Rio Ave, e para Daniel Ramos há um "desgaste natural" na sua equipa. "Este desgaste pode provocar-nos algumas dificuldades, mas temos de ver o outro lado, pois pode ser bastante proveitoso para nós, na segunda volta do campeonato, e levar-nos a um ciclo positivo que procuramos", reconheceu.