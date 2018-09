Chaves e Paços de Ferreira empatam num jogo com muitos golos

O emblema de Trás-os-Montes defronta a 14 de setembro o FC Porto, no Estádio do Dragão, para a primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga, enquanto o Paços de Ferreira recebe no dia seguinte o Aves, para o Grupo A da mesma prova.

O Chaves empatou frente ao Paços de Ferreira, do segundo escalão, num jogo particular realizado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

A equipa de Paços de Ferreira chegou primeiro ao golo, aos 11 minutos, por Wagner, mas, antes do intervalo, aos 41, os flavienses empataram, por Bruno Gallo.

Na etapa complementar, foi a equipa da casa a chegar à vantagem, através de uma grande penalidade convertida por Platiny, aos 76 minutos, mas Tanque empatou novamente o encontro, aos 79, e fixou o resultado final.

O encontro particular ficou ainda marcado pela estreia do avançado brasileiro André Luís, no lado do Chaves, e do defesa brasileiro Nininho, pelo Paços de Ferreira, ambos lançados na segunda parte.

O emblema de Trás-os-Montes defronta a 14 de setembro o FC Porto, no Estádio do Dragão, para a primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga, enquanto o Paços de Ferreira recebe no dia seguinte o Aves, para o Grupo A da mesma prova.