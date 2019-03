Bruno Gallo: "Só dependemos de nós próprios"

Bruno Gallo considera que foi "muito importante" ganhar em Vila das Aves e apela à união para garantir permanência na I Liga.

Mesmo com o Chaves numa situação aflitiva, classificado nos lugares de descida, a esperança na permanência continua bem viva no grupo de trabalho flaviense. Bruno Gallo, um dos capitães de equipa, apesar de apenas ter chegado esta época ao clube, proveniente do Qatar SC, encontra explicações para esta temporada sofrida no desempenho da anterior. "Foram criadas muitas expectativas para esta temporada por causa da excelente campanha da época passada", frisa o brasileiro de 30 anos a O JOGO, lamentando que "embora o Chaves tenha começado bem" em 2018/19, sentiu "algumas dificuldades com as equipas grandes e os resultados nem sempre foram os melhores, não correspondendo às exibições". Este período de menor fulgor, explica o médio, "fez aparecer a ansiedade, que começou a tomar conta" do plantel. "Quando assim é, quando estamos em baixo, as coisas começam a ficar mais difíceis e foi isso que aconteceu", acrescentou Bruno Gallo.

Os resultados negativos da equipa já fizeram cair dois treinadores - Daniel Ramos e Tiago Fernandes -, estando agora José Mota no comando técnico, ele que, na estreia, na deslocação às Aves, conseguiu levar a equipa a um precioso triunfo na luta pela permanência. "Temos vindo a recuperar pouco a pouco e conseguimos uma vitória muito importante com o Aves, o que nos trouxe mais confiança", analisa o brasileiro, frisando que "estes três preciosos pontos" permitiram "encostar um pouco às equipas que estão à frente": "E isso já nos permite depender apenas de nós próprios." "Com o esforço de jogadores, equipa técnica e massa associativa, acredito que será possível alcançarmos os objetivos. Estamos empenhados em continuar na I Liga", concluiu o médio, que soma dois golos em 28 jogos, 23 dos quais no campeonato.