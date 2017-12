"Assobios deixaram-nos abalados e tristes"

Contestação dos adeptos do Cahves, durante o jogo com o Rio Ave, contrasta com o apoio habitual.

A experiência acumulada ao longo da carreira permite a Pedro Tiba analisar com serenidade a tensão entre adeptos e jogadores que marcou o último jogo do Chaves, o empate caseiro com o Rio Ave, que se adiantou no marcador e acabou a jogar com dez. A partida terminou com Hamdou Elhouni a falhar o remate que teria dado a vitória frente a uma das melhores equipas da Liga e o líbio não escondeu a revolta pelas críticas que ele e outros companheiros foram recebendo da bancada, enquanto lutavam por um resultado melhor.

"Fomos surpreendidos com o comportamento anormal de um pequeno grupo de adeptos, provavelmente insatisfeitos com o facto de não termos vencido o Rio Ave. Manifestaram o seu desagrado com assobios a alguns jogadores, o que nos deixou abalados e tristes", admitiu o médio.

"Acredito que tenha sido uma exceção", acrescentou, habituado a uma atitude diferente: "O amor pelo clube e a maneira como é apoiado, inclusivamente, fora de casa foram das melhores coisas que encontrei em Chaves." Pela parte dos jogadores, a atitude será a mesma, garante: "Continuamos a querer construir, juntos, um Chaves cada vez mais forte."