Guima renova e vai para a terceira temporada em Chaves

Médio terminava contrato agora, mas decidiu continuar com os transmontanos.

O Chaves anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato de Ricardo Guima - a duração do vínculo não foi divulgada. O médio, de 27 anos, estava em fim de contrato, mas prolongou a ligação e segue para a terceira temporada consecutiva com as cores dos flavienses.

Com passagens por Oliveirense, Sporting B, Académica e Lodzki (Polónia), Guima tem sido um jogador influente nestas duas épocas em Chaves. Em 2022/23 fez 33 jogos e marcou um golo.