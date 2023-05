Guarda-redes do Chaves joga com meias do Famalicão

Ambas as equipas jogam com o equipamento alternativo e o guarda-redes do emblema flaviense com meias da equipa da casa

O jogo entre Famalicão e Chaves, agendado para as 19h00 desta segunda-feira, começou atrasado - seis minutos mais tarde - devido a uma mudança de equipamentos.

O árbitro da partida, João Gonçalves, considerou que o equipamento do Famalicão (branco, principal) era demasiado parecido com o qual o Chaves se apresentou (rosa claro), daí estarem ambas as equipas com os equipamentos alternativos

A mudança do equipamento dos famalicenses (passando para azul marinho) obrigou o guardião do Chaves, Paulo Vítor, a mudar de meias [eram pretas], estando a jogar com meias brancas, do equipamento principal da equipa da casa.