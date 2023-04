Apesar dos esforços, sócio espanhol do clube flaviense não resistiu.

O encontro entre Chaves e Braga, da ronda 26 do campeonato, ficou marcado por uma tragédia fora das quatro linhas. Um sócio da equipa da casa, espanhol, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer do encontro.

A vítima foi prontamente assistida e apesar das tentativas de reanimação, acabou por não resistir.

Quanto ao jogo, o Braga venceu por 2-1.