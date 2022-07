Euller Cavalcanti: o Chaves depois de Japão, Arábia Saudita e Chipre

Redação com Lusa

Extremo brasileiro apresentado esta terça-feira como reforço.

O extremo-esquerdo brasileiro Euller Cavalcanti, de 27 anos, que representava o AEL Limassol, do Chipre, é reforço do Chaves.

Euller representou no Brasil, enquanto sénior, o Vitória, CSA e Ferroviária, somando ainda passagens pelo Avispa Fukuoka, do Japão, e o Al-Shabab, da Arábia Saudita. Nas duas últimas temporadas, o brasileiro jogou no AEL Limassol.

Na nota divulgada na página oficial na rede social Facebook, o clube transmontano salientou que, na última temporada, ao serviço do emblema cipriota, o atacante participou em 35 jogos, contribuindo com quatro golos e quatro assistências.

A formação orientada por Vítor Campelos, que permanece no comando após ter conduzido a equipa ao principal escalão, já contratou no mercado de transferências em curso o guarda-redes Ricardo Moura (ex-Trofense), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria), o médio Hélder Morim (ex-Leixões) e o avançado Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda).