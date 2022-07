Eduardo Borges está de volta ao Chaves

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Regressou a Trás-os-Montes para o Pedras Salgadas na época passada. Agora assina novamente pelo Chaves.

O jovem defesa central Eduardo Borges (Edu), de 20 anos, está de regresso ao Chaves. Formado nas camadas jovens flavienses, saiu há dois anos para os juniores do Boavista, tendo treinado nos sub-23 dos axadrezados, seguindo depois para Portimão, onde não foi feliz, permanecendo apenas um mês no Algarve.

