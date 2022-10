Edu e a estreia pelo Chaves: "Não tenho palavras, ganhar pelo clube da minha terra..."

Edu, diante do Braga

Declarações de Edu, central flaviense, após o Braga-Chaves (0-1), partida relativa à nona jornada da Liga Bwin.

Eduardo Borges, mais conhecido como Edu, estreou-se este domingo ao serviço da equipa principal do Chaves, que venceu pela primeira vez na sua história na casa do Braga (1-0), em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

"Não tenho palavras para descrever este momento. Ganhar pelo clube da minha terra... estou muito contente pelos três pontos. Foi um jogo de muito sacrifício", afirmou o central, de 20 anos, após a partida.

O Chaves impôs a terceira derrota consecutiva ao Braga (em todas as competições) e ascendeu à décima posição da Liga Bwin, com 12 pontos.