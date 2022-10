Edu Borges esteve perto de desistir do Chaves, mas agora está nas nuvens

Jovem esteve próximo de desistir do Chaves, mas Vítor Campelos viu qualidades que o colocam agora na rota dos eleitos. Há um novo nome a entrar na contas dos flavienses. Natural de Chaves, Edu Borges estreou-se contra o Braga, entrou num momento difícil do jogo e não mostrou qualquer receio.

Depois de "matar" mais um borrego - o Chaves, à semelhança de Alvalade, nunca tinha ganho em Braga -, para além da importância da inédita vitória e os consequente três pontos, que lhe permitem um lugar tranquilo na tabela classificativa , apresentou em estreia Edu Borges, um jovem de 20 anos, oriundo da formação e que há dois anos, por inexistência de aposta do clube nos seus jovens jogadores, abandonou Chaves para ingressar no Boavista.

Esta época, muito por opção de seu pai, um empresário flaviense bem-sucedido, regressou a casa e assinou pelo Chaves, mas tendo como destino jogar no "satélite" Pedras Salgadas, onde foi titular nos dois jogos até agora disputados no Campeonato de Portugal. Porque Vítor Campelos, à semelhança do que fez com Alexsandro, Kevin Pina, João Batxi, Bruno Langa e outros jovens jogadores, que já renderam milhões à SAD flaviense, também apostou em Edu Borges, dando-lhe a oportunidade de se estrear na I Liga, o que aconteceu no domingo em Braga e que resultou numa vitória inédita dos transmontanos.

Claro que por essa surpresa da estreia, não estranhou que através dos microfones da Sport TV, no final do encontro, o jovem jogador tenha manifestado alguma "descontrolada" euforia e alguma "timidez" à mistura, espelhadas em meia dúzia de palavras, onde, com uma alegria imensa e um orgulho sentido, disse: "Não tenho palavras para este momento, estou muito feliz por representar o clube da minha terra e vou continuar a trabalhar para merecer a confiança do mister Vítor Campelos".



Bruno Langa para reavaliar

Em virtude dos relvados de Chaves estarem em tratamento, o Chaves regressa esta tarde ao trabalho, dando assim início à preparação do jogo do próximo fim de semana, a contar para a Taça de Portugal, com o Valadares Gaia FC, que milita na série B do Campeonato de Portugal.

Do jogo de Braga, apesar dos três pontos e da estreia do jovem Edu Borges, também houve o senão da lesão do lateral esquerdo Bruno Langa, internacional moçambicano, que tem tido uma progressão meteórica e que teve que abandonar o jogo com os bracarenses, sendo substituído por Sandro Cruz. O atleta vai ser hoje reavaliado pelo departamento médico, tal com Obiora e Eulle.