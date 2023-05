Dúvidas desfeitas: Vítor Campelos vai renovar contrato com o Chaves

Vítor Campelos, treinador do Chaves

Apesar do convite tentador que recebeu do estrangeiro.

Vítor Campelos tem tudo acertado com os responsáveis flavienses para renovar contrato por mais uma época. Ao que O JOGO apurou, o entendimento não passou ainda ao papel, mas ficou já alinhavado, apesar de o técnico ter balançado com um convite tentador que lhe chegou do exterior.

Após ter devolvido o emblema transmontano à I Liga, e com um dos plantéis mais limitados da prova em termos de investimento, Vítor Campelos conseguiu uma época serena, na qual garantiu a permanência cedo e ainda acalentou esperanças em chegar a um lugar europeu.