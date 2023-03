"Dois jogadores do FC Porto chocaram e o João Mendes viu amarelo"

Declarações do treinador Vítor Campelos após o Chaves-FC Porto (1-3), partida da 23ª jornada da Liga Bwin

O primeiro amarelo: "Não poderíamos ser tão passivos na segunda parte como formos a defender na primeira parte. Na segunda parte estávamos por cima do jogo, mas há a situação na qual o João Mendes vê o primeiro amarelo após o choque entre dois jogadores do FC Porto. Mas, pronto..."

Segundo amarelo: "O FC Porto teve de tocar bombo? Foi mérito nosso, fomos sempre uma equipa pressionante e que soube ter bola. Criámos situações de golo, acreditámos sempre. Houve sempre mérito dos nossos jogadores, mas há aí outro lance, já que o primeiro amarelo do Jô Batista é num lance em que ele é pisado pelo Grujic."

Sobre o jogo: "Entrámos muito bem no jogo, foi uma primeira parte equilibrada e chegámos a perder ao intervalo porque o FC Porto foi mais eficaz. Nós tivemos duas oportunidades e sofremos dois golos com alguma passividade. O 2-0 era pesado. O jogo esteve equilibrado, o resultado não se ajustava. Sofremos golos consentidos, com alguma passividade. Mas, com bola fizemos o que treinámos e criámos boas oportunidades e numa delas o Diogo Costa faz uma grande defesa".

As lesões no Chaves: "Juntos somos mais fortes. Hoje não tínhamos seis jogadores por castigo e um lesionado. Mas, a equipa bateu-se bem olhos nos olhos. Depois, com nove em campo... Como treinador não posso lamentar-me com o que não tenho, mas sim maximizar o que tenho".