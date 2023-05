Continuidade de Vítor Campelos complica-se e Inglaterra está na mira

Renovação do treinador sofre volte-face e o cenário mais provável é a saída após duas épocas e meia. Inglaterra no horizonte.

O processo de renovação de Vítor Campelos não está, afinal, no bom caminho e o treinador pode mesmo rumar ao estrangeiro, uma situação que poderá ser esclarecida ao longo dos próximos dias. O JOGO sabe que as conversações com a SAD do Chaves foram aceleradas nos últimos dias, mas o treinador sempre manifestou aos dirigentes flavienses o desejo de voltar a trabalhar no estrangeiro.

De resto, Vítor Campelos desperta interese junto de clubes ingleses, uma consequência do trabalho desenvolvido no emblema transmontano ao longo das últimas épocas, com uma subida à I Liga pelo meio.

Certo é que o treinador dá prioridade ao Chaves se ficar em Portugal, após ter construído laços fortes com a cidade e o clube desde que substitui Carlos Pinto, em fevereiro de 2021.