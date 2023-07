Chega do Flamengo um reforço para a baliza do Chaves

Guarda-redes brasileiro chega por empréstimo de uma temporada do Flamengo.

Hugo Souza vai ser reforço do Chaves, emprestado por uma época pelo Flamengo. O guarda-redes brasileiro de 24 anos chegou a ser dado como certo neste defeso no Estoril, mas não houve acordo e o destino é agora Trás-os-Montes. O reforço terá a difícil missão de substituir Paulo Vítor, que foi titular da baliza nas últimas três temporadas e transferiu-se recentemente para o Al Akhdoud, da Arábia Saudita.

Esta é uma das caras novas da revolução no plantel flaviense. Ontem, no primeiro treino sob as ordens de José Gomes, o presidente da SAD do Chaves, Francisco Carvalho, adiantou que o orçamento para esta época é de oito milhões de euros, mais 30 por cento do que em 2022/23, o que permite reformular a equipa. "No passado foi mais fácil, porque saíram só três ou quatro elementos. Este ano vamos ter de contratar cerca de 11 jogadores, é quase uma equipa nova", frisou o dirigente.

Já José Gomes reconheceu que o antecessor "Vítor Campelos deixou uma fasquia muito alta", mas está confiante numa época tranquila. "O objetivo do clube, oficialmente, é a permanência. Eu acho que pode ser um risco desmedido se colocarmos, à partida, um objetivo para além disso", apontou o treinador do conjunto flaviense.