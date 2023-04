Chaves: Vítor Campelos com saída à vista

Processo de renovação está estagnado depois de uma primeira abordagem. Treinador avalia as opções em carteira; Com uma subida à I Liga pelo meio, o trabalho do treinador é muito apreciado pelos adeptos, até por este ser o plantel menos valioso da prova, mas a SAD não atribui o mesmo reconhecimento.

A saída de Vítor Campelos do comando técnico do Chaves é um cenário que está a ganhar cada vez mais nitidez. Embora já tenha havido uma primeira ronda negocial entre as partes, com ligeiras conversações sobre a possibilidade de o contrato ser prolongado, situação que o treinador achou conveniente ser discutida apenas quando fosse atingida a meta dos 35 pontos, o certo é que o processo de renovação está, nesta altura, parado, ao ponto de a saída no final da época se afigurar como a hipótese mais provável.

Com 85 jogos ao comando da equipa flaviense, num percurso com 35 vitórias, 26 empates e 24 derrotas e uma subida à I Liga pelo meio, o trabalho de Vítor Campelos, sabe O JOGO, não encontra na SAD a valorização que é reconhecida pelos adeptos.

De resto, depois do triunfo na jornada anterior frente ao Benfica, o treinador já assegurou a permanência na I Liga com o plantel menos valioso do campeonato (11,83 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt). Isto sem esquecer que, no final da última temporada e no início desta, a sociedade desportiva arrecadou verbas significativas com as vendas de Wellington, Alexsandro, João Batxi e Kevin Pina.

Contrariamente às informações que correm na cidade, a renovação de Campelos está muito longe de conhecer um final feliz e é também neste quadro de incerteza que a equipa técnica não coloca de parte a hipótese de voltar a trabalhar no estrangeiro, com preferência pelos campeonatos europeus.

Mais pontos fora de casa e três triunfos marcantes

A seis jornadas do fim e com a permanência assegurada, o Chaves tenta melhorar o atual décimo lugar num campeonato marcado por alguns resultados surpreendentes. A equipa flaviense impôs derrotas caseiras ao Sporting (0-2) e ao Braga (0-1), resultados que contribuíram para o conjunto de Vítor Campelos ter mais pontos fora (19) do que em casa (17). O triunfo, em casa, frente ao líder Benfica foi o outro desfecho impactante da prova.