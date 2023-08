Chaves vence Feirense em jogo de preparação: confira os marcadores

José Gomes, treinador do Chaves

Redação com Lusa

Os transmontanos recebem o Famalicão, da I Liga, no Municipal de Chaves, na sexta-feira, às 19h30, em encontro de apresentação oficial do plantel para a temporada 2023/2024.

O Chaves, da I Liga, venceu esta terça-feira o Feirense, da II Liga, por 4-2, em encontro particular disputado em Chaves.

Num jogo disputado no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, os fogaceiros adiantaram-se no marcador logo aos dois minutos, com um golo de Dudu.

Os visitados empataram a partida aos 11, na sequência de livre direto batido por Guilherme.

Na primeira parte houve tempo para mais dois golos, com o Feirense a recolocar-se na frente do marcador aos 30, por intermédio de Henrique Jocú.

Logo depois, o brasileiro Paulo Victor voltou a empatar a partida (31), ao carimbar o segundo golo dos transmontanos, na estreia absoluta ao serviço da formação às ordens de José Gomes.

Já na etapa complementar, Abass aumentou a vantagem, aos 49, e Benny encerrou as contas, aos 79.

O Chaves alinhou de início com Rodrigo Moura, Edu Borges, Steven Vitória, Queirós, Guilherme, Kusso, Ktatau, Guima, Abass, Melro e Paulo Victor.

