Chaves tem sido uma máquina a jogar fora de casa

Sporting, Braga e Casa Pia, três clubes do topo da tabela, foram surpreendidos pelos flavienses.

Ultrapassando as previsões mais otimistas no início da época, o Chaves, de Vítor Campelos, está a fazer um campeonato surpreendente. Com 19 pontos ao fim das primeiras 13 jornadas, os flavienses ocupam um lugar tranquilo na primeira metade da tabela, com a curiosidade de 12 desses pontos terem sido alcançados com quatro vitórias fora (Marítimo, Sporting, Braga e Casa Pia), que contrastam com apenas sete conseguidos em casa, com uma vitória (Gil Vicente) e quatro empates (Vizela, Rio Ave, Estoril e Santa Clara), o que lhe permite enfrentar este interregno numa situação de algum conforto.

A equipa transmontana foi a que menos investiu em aquisições, as quais, na sua grande maioria, foram "pescadas" nos escalões inferiores de Portugal e Espanha, o que realça ainda mais o excelente trabalho que a equipa técnica de Vítor Campelos esta a desenvolver em Trás-os-Montes.