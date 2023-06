Chaves renova com "um dos grandes obreiros das duas últimas temporadas"

Paulo Cabral, diretor desportivo, renovou contrato.

O Chaves informou esta sexta-feira que renovou contrato com Paulo Cabral, antigo jogador que desempenha as funções de diretor desportivo no emblema flaviense.

"É, para nós, um motivo de grande satisfação continuar a contar com o contributo de Paulo Cabral, que foi, indubitavelmente, um dos grandes obreiros das duas últimas temporadas do emblema transmontano", pode ler-se nas redes sociais do Chaves.

Cabral foi apresentado no cargo em julho de 2021, ajudando o clube a regressar ao principal escalão e, nesta temporada, a alcançar o sétimo lugar na I Liga.