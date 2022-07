Chaves recebe reforço oriundo do Chipre

Euller é o mais recente reforço da equipa transmontana

O defesa esquerdo brasileiro Elosman Euller Silva Calvalcanti, nascido em São Paulo (Brasil), a 4 de Janeiro de 1995 (27 anos), é para já, o último reforço dos flavienses.

Euller, que na última época esteve ao serviço do AEL Limasol (Chipre), vem preencher uma das muitas vagas ainda existentes no plantel do Chaves e lutar pelo lugar com o moçambicano Bruno Langa.

Continuando a sua preparação, os flavienses defrontam esta tarde, a partir das 18H00, no Estádio Municipal, o Vitória de Guimarães B, num jogo em que o público tem que adquirir bilhete.

O médio Obiora continua de fora, mantendo tratamento.