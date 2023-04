Chaves recebe Prémio de Responsabilidade Social

A distinção premiou a iniciativa "um treino especial" organizada pelo clube.

O Chaves foi distinguido com o Prémio de Responsabilidade Social do mês de março.

A distinção premiou a ação "um treino especial" que permitiu a cerca de 25 utentes da Associação Flor do Tâmega, de Chaves, de participar no treino da equipa, tirar fotografias com os atletas e levar autógrafos e cachecóis.

O diretor de comunicação do clube transmontano, Sérgio Mota, realçou que os responsáveis do clube estão satisfeitos com o prémio mas "o mais importante são os sorrisos, os sonhos tornados realidade e o convívio entre o plantel e a comunidade".

Raquel Esperança, presidente do Conselho Fiscal da Fundação do Futebol, salientou que o prémio pretende enaltecer "um gesto simples que pode fazer a diferença" porque permite o convívio entre os atletas e a comunidade "promovendo o trabalho que as associações locais fazem".