Chaves pretende renovar contrato de Vítor Campelos, cobiçado em Inglaterra

Contrato termina em junho, mas a sociedade desportiva já sinalizou o interesse na continuidade do treinador, ontem apontado como suposto alvo do Hull City, do Championship.

A continuidade de Vítor Campelos no comando técnico do Chaves vai ser discutida nas próximas semanas. O JOGO sabe que a SAD flaviense pretende renovar o contrato do treinador e, nesse sentido, já tratou de sinalizar o assunto junto do seu representante, se bem que, em termos práticos, a negociação do novo acordo não tenha ainda arrancado. Isto porque a sociedade desportiva do emblema transmontano só pretende discutir o tema quando a permanência estiver alcançada, apontando os 35 pontos como meta. Nesta altura, quando restam disputar oito jornadas do campeonato, o Chaves segue com 32 pontos, ou seja, muito próximo de atingir o objetivo proposto.

A cumprir a terceira temporada em Chaves, tendo registado uma subida de divisão pelo meio, Vítor Campelos termina contrato em junho e não fecha a porta à continuidade em Trás-os-Montes, isto apesar de ser um treinador com mercado, tanto no plano interno, tendo já recebido, de resto, propostas nesse sentido, como no estrangeiro. Aliás, ontem, de acordo com uma notícia do "The Sun", o treinador do Chaves foi colocado no radar do Hull City, equipa que segue a meio da tabela do Championship, a segunda divisão de Inglaterra, e que está na iminência de despedir Liam Rosenior do comando técnico.

Vítor Campelos, 47 anos, tem experiência de trabalhar no estrangeiro, após missões na Arábia Saudita (Al Taawon) e Hungria (Videoton) enquanto técnico principal, tendo ainda sido adjunto no Irão (Tractor), Arábia Saudita (Al Ittihad e Al Ettifaq) e Emirados Árabes Unidos (Al Sharjah).

Já há bilhetes para o Benfica

Com o plantel a gozar dois dias de folga, regressando ao trabalho amanhã, a SAD flaviense arrancou com a venda de bilhetes para a receção ao Benfica (15 de abril). Para os sócios, há bilhetes de 20 e 25 euros, para as bancadas topo sul e central coberta, enquanto para o público os preços são iguais aos praticados nos jogos com os outros grandes: 35 euros para as bancadas central descoberta e topo sul e 45 euros para bancada central coberta.