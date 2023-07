Chaves: Ponck é para agarrar em definitivo

Defesa central está livre após terminar contrato com o Basaksehir.

Carlos Ponck esteve emprestado na última época ao Chaves e está em cima da mesa a possibilidade de assinar a título definitivo, no que seria uma adição de relevo para a equipa orientada por José Gomes.

O defesa central, 28 anos, terminou contrato com o Basaksehir (Turquia), está livre no mercado e a SAD flaviense está disposta a fazer um pequeno esforço para continuar a contar com o jogador, que na última época realizou 24 jogos. O internacional cabo-verdiano goza de grande estima por parte dos responsáveis e adeptos flavienses, tendo em conta os desempenhos que protagonizou e o facto de ser um elemento experiente. Em breve, portanto, serão encetadas as negociações para que a segunda passagem de Ponck por Chaves (representou o clube em 2016/17) ainda não se dê por terminada.