Chaves inicia época com 17 dos 21 jogadores nos exames médicos

O Desportivo de Chaves começou hoje a preparar a temporada 2022/23, que assinala o regresso à Liga Bwin, com 17 dos 21 elementos do plantel a comparecerem ao arranque do trabalho.

Segundo nota publicada no sítio oficial flaviense, o primeiro dia do ciclo de exames médicos e testes físicos, que se prolonga até quinta-feira, contou com o guarda-redes Samu, com os defesas João Correia, João Queirós, Rúben Pereira e Bruno Langa, com os médios Obiora, Guima, Benny, João Teixeira e João Mendes, bem como os avançados Batxi, Picas, Juninho, Pedro Ribeiro, Biscaia, Jô e Patrick.

Já o guarda-redes Paulo Vítor, o defesa central Alexsandro, o médio defensivo Kevin Pina e o extremo Nicolas foram "autorizados a apresentar-se mais tarde", lê-se ainda no comunicado do emblema transmontano.

Sem qualquer reforço até agora confirmado, o Desportivo de Chaves já oficializou a saída de nove jogadores que contribuíram para o terceiro lugar na edição anterior da Liga SABSEG e para a subsequente vitória no "play-off" de acesso ao escalão maior, frente ao Moreirense.

Utilizado em 30 encontros da temporada anterior, o defesa Luís Rocha, de 35 anos, transferiu-se precisamente para a equipa de Moreira de Cónegos, no concelho natal de Guimarães, enquanto Wellington, extremo com 13 golos em 38 jogos oficiais na época 2021/22, reforçou o Al-Arabi, do Catar.

O também atacante Adriano Castanheira, emprestado pelo Paços de Ferreira no ano transato, deixou os transmontanos e rumou ao Penafiel, da Liga SABSEG, enquanto os restantes jogadores que saíram - o guarda-redes Ricardo Moura, os defesas Nuno Campos e Joel Ferreira, os médios Nuno Coelho e Paulinho e o avançado Platiny - estão ainda sem clube.

O plantel flaviense cumpre o primeiro treino às ordens do técnico Vítor Campelos na sexta-feira, em hora ainda a definir, e vai cumprir a restante pré-temporada em Chaves, sem qualquer estágio noutro local.

O calendário de jogos de pré-temporada está ainda "a ser ultimado", avançou fonte do clube à Lusa.

Plantel provisório Desportivo de Chaves para 2022/23:

Guarda-redes: Paulo Vítor e Samu.

Defesas: João Correia, Alexsandro, João Queirós, Rúben Pereira e Bruno Langa.

Médios: Obiora, Kevin Pina, Guima, Benny, João Teixeira e João Mendes.

Avançados: Batxi, Picas, Juninho, Nicolas, Pedro Ribeiro, Biscaia, Jô e Patrick.

Treinador: Vítor Campelos.

Saíram: Ricardo Moura, Luís Rocha (Moreirense), Nuno Campos, Joel Ferreira, Nuno Coelho, Paulinho, Adriano Castanheira (Penafiel), Wellington (Al-Arabi, Cat) e Platiny.