Chaves: Hugo Souza em definitivo custa 1,2 milhões de euros

SAD tem opção de compra sobre o guarda-redes brasileiro. Empréstimo do guarda-redes tem o custo de 200 mil euros e o valor dispara daqui a um ano se o Chaves quiser ficar com metade do passe do atleta. Chega amanhã a Portugal.

Emprestado uma época pelo Flamengo, do Brasil, o guarda-redes Hugo Souza custará 1,2 milhões de euros ao Chaves se o clube acionar a opção de compra do passe daqui a cerca de um ano, valor correspondente a 50 por cento dos direitos económicos do jogador. O empréstimo aos flavienses durante uma temporada tem, por outro lado, um custo de 200 mil euros. O guarda-redes brasileiro viaja para Portugal amanhã, pelo que a meio da semana, e depois de cumprir as formalidades do negócio, já estará à disposição de José Gomes.

Com 24 anos, Hugo Souza fez a formação no emblema do Rio de Janeiro e em três épocas somou 71 jogos na equipa principal do Mengão. Em Chaves terá a responsabilidade de substituir Paulo Vítor, guarda-redes brasileiro que saiu para o Al Akhdoud, da Arábia Saudita.

De referir que o emblema flaviense alterou a estrutura ligada ao futebol, visto que Nelson Lenho, que estava no Boavista, está de regresso a Chaves para ter responsabilidades na SAD no que diz respeito ao "scouting" e à contratação de jogadores. Esta última tarefa requer esforços imediatos, dado que o plantel necessita de uma dezena de jogadores para fazer face às muitas saídas de atletas nas últimas semanas.