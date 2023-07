Chaves derrotado pelo Länk Vilaverdense: confira o resultado e os marcadores

Redação com Lusa

O Chaves, da I Liga, perdeu esta quarta-feira com o Länk Vilaverdense, da II Liga, por 3-2, em encontro de preparação disputado em Chaves.

Num jogo disputado no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e que teve duas partes de 40 minutos cada, os minhotos entraram melhor e inauguraram o marcador aos 11 minutos, com golo do avançado guineense Fati.

Pouco depois, Gonçalo Teixeira aumentou a vantagem, aos 15, e Fati bisou, aos 38, evidenciando a superioridade em campo dos visitantes.

Já no segundo tempo, os transmontanos reduziram a desvantagem por intermédio de Melro, aos 58, e de Abass, aos 65.

O Desportivo de Chaves alinhou de início com Rodrigo Moura, João Correia, Guilherme, Bruno Rodrigues, Langa, Keins, João Pedro, Pedro Pinho, Kusso, Picas e Héctor Hernández.