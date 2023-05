Chaves de olho em recorde: "Queremos muito ultrapassar os 47 pontos"

Depois da derrota na casa do Arouca (1-0), Vítor Campelos espera agora um jogo difícil com os boavisteiros, para o qual não poderá contar com os lesionados Euller, Jô Batista e Jonny Arriba, garantindo que a equipa está otimista e confiante

O treinador do Chaves afirmou esta sexta-feira que quer vencer o Boavista, no encontro da 34.ª e última jornada da I Liga, de olhos postos no sétimo posto e no recorde dos 47 pontos.

"O nosso foco está em amanhã [sábado] fazermos um bom jogo diante dos nossos adeptos e brindá-los com uma vitória. Gostava muito que o estádio estivesse repleto ou com bastantes adeptos a apoiarem a equipa porque acho que, por aquilo que fizeram durante a época, os nossos jogadores mereciam esse carinho por parte dos adeptos", começou por frisar Vítor Campelos, na antevisão ao encontro.

Depois da derrota na casa do Arouca (1-0), Vítor Campelos espera agora um jogo difícil com os boavisteiros, para o qual não poderá contar com os lesionados Euller, Jô Batista e Jonny Arriba, garantindo que a equipa está otimista e confiante.

"Sabemos que vamos defrontar uma equipa que é sempre agressiva, no bom sentido. Vai ser preciso um Chaves ao melhor nível para levar de vencido este nosso adversário, mas estamos otimistas e confiantes para aquilo que podemos fazer", alertou.

A vitória permitirá aos flavienses terminar a época no sétimo lugar da tabela classificativa, posto que até poderá ficar assegurado esta sexta, caso o Famalicão, oitavo, a três pontos dos transmontanos, empate ou perca no embate com o Rio Ave.

Ainda assim, Vítor Campelos mantém o foco na partida de sábado e na possibilidade de ultrapassar o recorde dos 47 pontos.

"Queremos muito acabar em sétimo lugar, que é a posição que ocupamos agora, já que não podemos chegar mais acima e, como disse, queremos muito ultrapassar os 47 pontos que é o recorde de pontos que o Chaves fez na I Liga desde que as vitórias valem três pontos", concluiu, referindo-se ao registo alcançado em 2017/18, sob o comando de Luís Castro.

O Chaves, sétimo classificado, com 46 pontos, recebe o Boavista, em 10º, com 41, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro que será arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.