Chaves contrata avançado com experiência na I Liga

Leandro Sanca é reforço dos transmontanos

O Chaves anunciou a contratação de Leandro Sanca, oriundo do Spezia.

O avançado de 23 anos já tem experiência na I Liga, pois começou a carreira no Braga e na segunda metade de 2022/23 representou o Famalicão, por empréstimo dos italianos.

"Estou muito satisfeito com o projeto que me apresentaram. Gosto de futebol bonito, de ajudar a equipa, marcar golos e assistir", disse aos meios do clube.

Atuou ainda na II Liga, na Académica e no Casa Pia.