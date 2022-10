Chaves com quatro ausências de peso para o jogo com o Benfica

Bruno Langa, Sidy Sarr, Obiora e Sandro Cruz estão fora das opções para a visita ao Estádio da Luz

Num plantel carecido de reforços desde o início da temporada e que, já com o campeonato a decorrer, perdeu dois dos jogadores em destaque - Kevin Pina e João Batxi -, a ausência de quatro jogadores não é boa notícia para o treinador flaviense, que, no entanto, desvalorizou essas baixas, afirmando que tem "confiança em todos" os jogadores. "Jogue quem jogar, sabemos que vai dar conta do recado. Embora alguns ainda sejam quase desconhecidos, isso não quer dizer que para o ano não estejam noutros patamares mais altos. Por isso, iremos fazer as alterações necessárias para apresentar um onze que dignifique o clube", garantiu.

A Bruno Langa e Sidy Sarr, lesionados, e Obiora, ainda limitado fisicamente e, por isso, todos fora das opções, há ainda a acrescentar a ausência de Sandro Cruz, que por estar em Chaves emprestado pelo Benfica não pode entrar nas opções para a visita ao Estádio da Luz. Assim, sem lateral-esquerdo nem trinco disponíveis, Vítor Campelos terá que improvisar, devendo recorrer a João Queirós, Edu Borges ou Euller, para a lateral, enquanto Guima deve atuar como médio mais recuado.