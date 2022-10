Chaves: Bruno Langa enfrenta paragem longa

Lateral-esquerdo lesionou-se no jogo contra o Braga, que os flavienses venceram por 1-0.

A lesão muscular que o lateral moçambicano Bruno Langa sofreu em Braga, na última jornada, atingiu um nível de gravidade suficiente para afastar o jogador da competição por um período longo, calculado entre as quatro e as seis semanas.

Em relação à preparação para o jogo com o Valadares Gaia, para a Taça de Portugal, o plantel do Chaves tem vindo a treinar no sintético.