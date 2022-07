Chaves bate Vitória de Guimarães B no terceiro jogo de preparação

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Chaves venceu por 3-1 o Vitória de Guimarães B, no terceiro encontro de preparação do emblema flaviense, que está de regresso à I Liga.

A formação às ordens de Vítor Campelos alcançou os golos na primeira parte, com Batxi a inaugurar o marcador, aos 16 minutos, e Juninho a 'bisar', aos 23 e 39 minutos.

No encontro que decorreu no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, a formação secundária dos vitorianos, que compete na Liga 3, chegou ao golo perto do final, aos 89 minutos, na transformação de uma grande penalidade, por Jota.

Os transmontanos alinharam de início com Rodrigo, João Correia, Nélson Monte, Steven Vitória, Langa, Kevin Pina, João Mendes, João Teixeira, Juninho, Batxi e Patrick, tendo jogado ainda: Jô, Benny, Guima, Paulo Vítor, Rúben Pereira, Talysson, Edu Borges, Picas, João Queirós, Sylla, Hélder Morim e Héctor Hernández.

O avançado espanhol Héctor Hernández, recentemente anunciado como reforço do Desportivo de Chaves, já participou no desafio de preparação, enquanto o extremo esquerdo brasileiro Euller, oficializado na terça-feira, não foi utilizado, tal como o médio Obiora, que fez apenas tratamento.

Os flavienses continuam a preparação para a nova época e defrontam o Arouca, também do principal escalão, em 23 de julho, às 10h30.