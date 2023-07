Chaves apresenta guarda-redes que já esteve na agenda do Benfica

Redação com Lusa

Hugo Souza chega emprestado pelo Flamengo.

O guarda-redes brasileiro Hugo Souza, de 24 anos, é o mais recente reforço do Chaves, da I Liga, para a época de 2023/2024 por empréstimo do Flamengo.

"Senhoras e senhores, Hugo Souza é a partir de agora um valente transmontano", enalteceu o Chaves em nota divulgada nas redes sociais.

O guardião brasileiro, de 24 anos, terá a "primeira experiência no futebol europeu". "Apesar de jovem, Hugo Souza tem um vasto palmarés no seu currículo, do qual se destaca a conquista da Taça Libertadores", destacou o clube transmontano na mesma nota.

Natural do Rio Janeiro, o guarda-redes fez formação no Flamengo, tendo cumprido 71 jogos ao serviço da equipa principal, 31 deles na última temporada.

Como O JOGO já tinha avançado, Hugo Souza, que já esteve na agenda do Benfica, custará 1,2 milhões de euros ao Chaves se o clube acionar a opção de compra do passe daqui a cerca de um ano, valor correspondente a 50 por cento dos direitos económicos do jogador. O empréstimo aos flavienses durante uma temporada tem, por outro lado, um custo de 200 mil euros.

O Chaves já tinha assegurado também os médios Ricardo Guima e Pedro Pinho (ex-Sanjonense), além dos defesas Sandro Cruz (ex-Benfica) e Bruno Rodrigues (ex-Braga).