Central brasileiro assina contrato de três temporadas com o Chaves

O futebolista brasileiro Guilherme Ferreira, de 23 anos, proveniente do Juventude de Pedras Salgadas, é o mais recente reforço do Chaves, emblema que irá servir nas próximas três épocas.

"Depois de se destacar ao serviço do Juventude de Pedras Salgadas e do Fafe, o defesa central Guilherme Ferreira, de 23 anos, assinou contrato com esta Sociedade Desportiva válido para as próximas três temporadas", anunciou o emblema transmontano nas redes sociais.

O jovem centrocampista fez formação em clubes do Estado de Minas Gerais, Cruzeiro e Guarini, onde chegou a integrar a equipa sénior, depois de ter passado pelo América Mineiro.

Já em solo europeu, Guilherme Ferreira integrou o plantel do Juventude de Pedras Salgadas, equipa satélite do Chaves, na época de 2021/22.

Na última temporada, esteve cedido ao Fafe, da Liga 3, onde cumpriu 21 jogos e "carimbou" dois golos e uma assistência.

O Chaves já tinha assegurado também os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica) e Bruno Rodrigues (ex-Braga), os médios Ricardo Guima e Pedro Pinho (ex-Sanjonense) e o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo).