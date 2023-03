Cavaco, de 17 anos, mostra-se a Campelos e inspira-se em João Teixeira

Os flavienses estão a depositar grandes esperanças na pérola alentejana e as lesões em unidades nucleares trouxeram Xavi Cavaco para uma gratificante exposição

Xavi Cavaco, médio-ofensivo de 17 anos, que tem estado em evidência nos sub-17 do Chaves com 22 jogos e 10 golos, tendo já subido para jogos oficiais dos sub-19, tem sido chamado na última semana aos treinos da equipa principal por Vítor Campelos, funcionando como um prémio à jovem promessa alentejana, já com uma viagem geográfica considerável na sua carreira.

Natural de Santo André, passou pelo clube local, pelo Vasco da Gama de Sines, antes de chegar ao Benfica, onde alcançou números bem auspiciosos como sub-12 e sub-13, marcando sempre acima dos 20 golos. Uma alegada falta de desenvolvimento físico afastou-o do Seixal, prosseguindo entre V. Setúbal, Barreirense, cumprindo a primeira época em Trás-os-Montes.

As particularidades de jogo são muitas a começar na progressão com bola, a magia dos movimentos, bem com a velocidade a sair de zonas de pressão. Ainda para mais fazem anos no mesmo dia: 6 de fevereiro. Xavi Cavaco leva uma semana de puro encantamento.