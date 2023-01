Campelos: "Reforços? A administração sabe as nossas necessidades..."

Redação com Lusa

Chaves visita o Paços de Ferreira no domingo (15h30), em jogo relativo à 15.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Chaves disse este sábado que espera um jogo competitivo frente ao Paços de Ferreira, para a 15.ª jornada da Liga Bwin, numa altura em que "os pontos são extremamente importantes" e faltam reforços.

"Sabemos que vai ser um jogo a faltar 20 jornadas e, [em] cada [uma] que passa, os pontos são extremamente importantes. Sabemos que quando estamos numa posição delicada, agarramos com todas as forças às nossas possibilidades e nós temos de estar preparados para isso", destacou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, este domingo, às 15h30.

Ainda assim, o técnico garante que os jogadores irão lutar pelo triunfo, numa altura em que o emblema flaviense ocupa o 10.º da tabela classificativa, em igualdade com o Arouca, o Rio Ave e o Portimonense, com 19 pontos, enquanto o Paços de Ferreira soma apenas dois em 14 jornadas, sendo último classificado da I Liga.

"Teremos de ser um Chaves muito competitivo, muito concentrado, muito focado e a querer demonstrar, desde o início do jogo que vamos [disputá-lo] e que queremos, respeitando muito o nosso adversário, que tem qualidade, que queremos ficar com os três pontos", salientou.

Relativamente ao regresso de César Peixoto ao comando do Paços de Ferreira, Vítor Campelos vincou que, "quando há uma mudança de técnico, costuma haver oportunidade dos jogadores se quererem mostrar ao treinador que chega".

Porém, o treinador vimaranense garante que o conjunto preparou o encontro "da melhor forma, tirando ilações daquilo que tinha sido o Paços de Ferreira quando era orientado pelo César Peixoto", frisou.

Ao mesmo tempo, o adversário "também já tem três reforços que podem ser utilizados neste jogo", ao contrário da turma que dirige, que viaja até à Capital do Móvel sem novas contratações e com seis baixas certas, Edu, Héctor Hernández, Rodrigo Moura, Sarr, Arriba e Euller, devido a "lesões traumáticas".

A este propósito, Vítor Campelos, que não revelou lista de convocados, admitiu a necessidade de reforçar o plantel do clube transmontano.

"Já tive a oportunidade de dar o meu parecer e o meu ponto de vista à administração. Sabe as nossas necessidades e estou em crer que está a trabalhar nesse sentido. Temos de treinar com aquilo que temos e potenciar ao máximo as capacidades dos jogadores que temos", vincou.

Contudo, "depois da saída do Patrick e com a lesão do Héctor", a par de "mais algumas lesões", a equipa técnica garante estar atenta "ao mercado", aguardando a chegada de "algum reforço" que possa ajudar o conjunto "[na] caminhada até ao final [da] época".

O Chaves visita o Paços de Ferreira, no domingo, às 15h30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da 15.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.