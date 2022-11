Campelos elogia Casa Pia: "Demonstra que o trabalho, quando é consolidado, dá frutos"

O Desportivo de Chaves visita o Casa Pia, no domingo, às 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, em encontro da 13.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém

O treinador do Desportivo de Chaves disse este sábado que espera "um bom jogo" frente ao Casa Pia, naquele que será o primeiro confronto das equipas na Liga Bwin, no qual os transmontanos tudo farão para ganhar.

"Perspetivamos um bom jogo até porque são duas equipas que já se conhecem relativamente bem e que procuram jogar para ganhar. Sabemos que se jogarmos melhor estamos mais perto de ganhar e, como é óbvio, respeitando muito o nosso adversário, queremos fazer tudo para ficar com os três pontos", frisou Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Casa Pia, no domingo, às 18:00, para a 13.ª jornada do campeonato.

Depois de um "nulo" na receção ao Santa Clara, o Desportivo de Chaves ocupa o 11.º lugar da tabela classificativa, em igualdade com o Estoril Praia, com 16 pontos, menos sete do que o adversário, que não perde há duas jornadas consecutivas e é quarto classificado na Liga Bwin, facto este elogiado por Vítor Campelos.

"O Casa Pia está a fazer um campeonato muito bom. Manteve a sua estrutura da época passada, com alguns reforços de qualidade, e manteve, também, o mesmo treinador, [o que] demonstra que o trabalho, quando é consolidado, dá frutos", evidenciou.

Por isto, os transmontanos vão ao Jamor conscientes do desafio, mas preparados para "explorar as debilidades" do adversário que, tal como o Desportivo de Chaves, está de regresso ao principal escalão do futebol nacional.

"Apesar de não marcar [muito], é uma equipa que sofre poucos golos. Sabemos que vamos ter de ser uma equipa muito concentrada, muito rigorosos em termos táticos e também sabemos aquilo que podemos explorar. Já o fizemos a preceito, no ano passado", lembrou o treinador.

Relativamente ao plantel disponível para o encontro, Vítor Campelos, que não revelou lista de convocados, não pode contar com o defesa central Nélson Monte e com os ainda lesionados Sidy Sarr e Bruno Langa.

"Temos baixas como tínhamos tido noutros jogos. Os jogadores que têm jogado têm correspondido. Por isso, sabemos que o Nélson está castigado este jogo, mas com toda a certeza vai jogar alguém no lugar dele que vai corresponder", concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o Casa Pia, no domingo, às 18:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, em encontro da 13.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.