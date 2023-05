Campelos e um Chaves não inscrito na Europa: "É uma coisa que nos ultrapassa"

Redação com Lusa

Vítor Campelos, treinador do Chaves, frisou esta sexta-feira que quer somar a terceira vitória seguida na I Liga, no jogo da 32.ª jornada, frente ao Paços de Ferreira, afastando qualquer cenário de desmotivação.

Depois de ter superado dois duelos do meio da tabela, ao vencer o Casa Pia (1-0) e o Famalicão (2-1), o Chaves recebe, em Trás-os-Montes, o Paços de Ferreira, penúltimo classificado, em zona de descida direta.

Ainda que assuma que este será um jogo "muito importante" para a "turma" às ordens de César Peixoto, Vítor Campelos alertou que o emblema flaviense, impossibilitado de participar nas competições europeias, continua a ter metas a alcançar até ao final da época.

"Temos muitas coisas ainda para conquistar, até porque amanhã [no sábado], respeitando o nosso adversário, podemos fazer três vitórias seguidas. Nunca o conseguimos esta época e queremos muito que isso aconteça", frisou o treinador dos transmontanos, na antevisão ao encontro.

Em caso de vitória, o Chaves, sétimo colocado, com 43 pontos, ficará "a um ponto da melhor classificação" alcançada no principal escalão do futebol nacional, em 2017/18.

"Há muitas coisas que, amanhã [no sábado], estão em jogo, por assim dizer. Sabemos que o Paços de Ferreira está numa situação delicada e que precisa de pontos, mas nós também queremos muito ganhar, até porque só dessa forma é que respeitamos o nosso adversário, dando o melhor de nós próprios", vincou.

Para conseguir "levar de vencida" o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, com 20 pontos, Vítor Campelos sublinhou que a sua equipa terá de ser "muito humilde, muito organizada" e "muito solidária".

O técnico assegurou, ainda, que o facto de a equipa não poder integrar as competições europeias não desmotiva os jogadores, estando convicto de que irão "dar o máximo" no embate da antepenúltima jornada.

"Esta nossa equipa já tem dado provas de que é mentalmente forte desde o início da época. O facto de a equipa não estar inscrita [na Conference League] é uma coisa que nos ultrapassa, agora aquilo que podemos, devemos e vamos fazer, com toda a certeza, é dar sempre o melhor e o máximo de nós até ao fim do campeonato, a começar já pelo jogo de amanhã [no sábado]", reiterou.

Para esta tarefa, o técnico vimaranense não poderá contar com os lesionados Jô Batista, Arriba e Sarr, nem com Guima, castigado por acumulação de amarelos, mas espera poder ter o apoio dos adeptos transmontanos.

"Pela época que têm feito e por aquilo que têm produzido, [os jogadores] merecem o carinho e o apoio dos nossos adeptos. Por isso, peço que nestes dois últimos jogos [no municipal de Chaves] estejam em grande número, em nossa casa, para que possam apoiar os nossos jogadores e a nossa equipa", concluiu.

O Chaves recebe o Paços de Ferreira, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.