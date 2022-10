Campelos e a vitória histórica em Braga: "Sabíamos que íamos ter de sofrer..."

Declarações de Vítor Campelos, treinador flaviense, após o Braga-Chaves (0-1), partida relativa à nona jornada da Liga Bwin.

Vitória justa? "Os resultados são sempre justos, é o que acontece. Nós vínhamos de quatro resultados negativos, o objetivo do Chaves é manter-se na I Liga e em alguns desses jogos não vencemos imerecidamente. Hoje, jogámos contra um adversário valoroso, muito bem classificado, sabíamos que íamos sofrer, mas entrámos melhor no jogo, fizemos o golo, tivemos outras situações que, com um pouco mais de critério já no meio-campo ofensivo, podíamos ter isolado alguns jogadores, mas houve alguma ansiedade, não ligámos bem o jogo".

Estratégia? "Sabíamos que o Braga ia carregar, como é óbvio, atacou muito e tem um dos melhores ataques da I Liga, teríamos que ser muito bem organizados e comunicativos uns com os outros, sermos uma verdadeira equipa. Estatisticamente, o Braga teve 59 por cento de posse de bola e nós 41, rematou à baliza cinco vezes e nós fizemos um golo e mandámos uma bola ao poste. O resultado é o que é e merecemos ganhar".

Héctor Hernández: "Foi um jogador que observámos na época passada, estava a jogar na terceira divisão, vimos que se adequava ao nosso estilo de jogo, tem feeling de golo e trabalha muito pela equipa, é um jogador que tem qualidade".