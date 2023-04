Campelos e a possível saída do Chaves: "O que tiver de acontecer, vai acontecer"

Questionado sobre a possibilidade de vir a assumir o comando técnico de outros conjuntos no final da época, Vítor Campelos afirmou estar "muito focado" no jogo de segunda-feira e nas restantes jornadas do principal escalão do futebol nacional

O treinador do Chaves, Vítor Campelos, antevê um jogo "muito competitivo" em Barcelos, para a jornada 27 da Liga Bwin, frente ao Gil Vicente, "um dos melhores plantéis" do campeonato, que quer vencer.

Depois de falhar a meta dos 35 pontos em Trás-os-Montes, frente ao Braga (1-2), o Chaves quer regressar aos triunfos segunda-feira, na "casa" do Gil Vicente, onde a formação barcelense ainda não sofreu qualquer derrota desde que Daniel Sousa assumiu o comando técnico, em novembro de 2022.

"É certo que vamos defrontar uma equipa que, para mim, tem um dos melhores plantéis da Liga Bwin. É uma equipa com muito bons valores, quer aqueles que têm sido mais utilizados, quer aqueles que estão no banco", reiterou Vítor Campelos, na antevisão ao encontro.

Para o técnico vimaranense, o ciclo invicto dos gilistas "demonstra que a equipa tem feito um bom trabalho e que o Daniel [Sousa] tem feito um bom trabalho".

Contudo, alerta que os transmontanos têm "feito bons resultados fora" e que pretendem "fazer um bom jogo", que querem muito ganhar.

"Sabemos que vai ser um jogo, como todos desta Liga Bwin, muito competitivo, mas, respeitando muito o nosso adversário, tudo vamos fazer para efetuar um bom jogo. Como sempre digo, jogando bem estamos mais perto de ganhar e é isso que queremos fazer", avançou.

Para esta tarefa, o treinador volta a poder contar com o médio português João Pedro, "apto" para o encontro, ao contrário de Arriba, Obiora, Héctor Hernández e Gonçalo Pinto, ainda lesionados.

Questionado sobre a possibilidade de vir a assumir o comando técnico de outros conjuntos no final da época, Vítor Campelos afirmou estar "muito focado" no jogo de segunda-feira e nas restantes jornadas do principal escalão do futebol nacional.

"O que tiver de acontecer, vai acontecer, como é óbvio, mas eu estou de corpo e alma aqui no Chaves. Ainda temos mais jogos pela frente e ainda temos muitas coisas a ganhar e é nisso que estamos focados, já no próximo jogo, que é o mais importante da época porque é o próximo", concluiu.

O Chaves, 12.º classificado, com 32 pontos, visita o Gil Vicente, 13.º, com 30, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, em encontro da 27.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.