Campelos: "Certificados? É uma situação que ainda estamos para confirmar"

O treinador do Chaves disse esta sexta-feira que quer conseguir "a primeira vitória em casa desta época" frente ao Estoril, em encontro da oitava jornada da Liga Bwin, que espera "muito competitivo".

Relativamente às questões burocráticas associadas aos jogadores recém-chegados, só Carlos Ponck tem certificado internacional. Os restantes estão em falta, mas o treinador vimaranense acredita que estes documentos possam chegar durante esta tarde.

"É uma situação que ainda estamos para confirmar. Os certificados ainda podem chegar até ao dia de hoje e, por isso, trabalhámos todas as possibilidades. Independentemente daqueles que vão jogar amanhã [sábado], teremos que apresentar um onze forte e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta", frisou.

Após a derrota frente ao Portimonense (1-0), na sétima jornada, o Chaves ocupa o 12.º lugar da tabela classificativa, com oito pontos, menos três do que o Estoril, que visita o clube transmontano na sétima posição.

Vítor Campelos, que não pode contar com Steven Vitória, castigado devido a expulsão no último encontro, no Algarve, não revelou lista de convocados, mas apontou várias opções para a defensiva transmontana.

"Assim como o Ponck, também temos o Queirós, o Edu e o Guilherme. Todos fazem parte do plantel e, por isso, com toda a certeza, aquele que jogar amanhã [sábado] tudo fará para dar uma boa resposta e para estar à altura do que é representar um clube como o Chaves. Enquanto equipa técnica, estamos tranquilos e confiantes, porque sabemos que quem jogar vai fazer um bom jogo", concluiu.

O Chaves recebe o Estoril, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da oitava jornada da I Liga, que será arbitrado por Fábio Veríssimo (Associação de Futebol de Leiria).