Declarações de Vítor Campelos, treinador flaviense, após o Chaves-Sporting (2-3), jogo relativo à 21.ª jornada da Liga Bwin.

Chaves reagiu bem ao primeiro golo: "Primeiro, quero dar os parabéns aos jogadores pela atitude e aos adeptos, que estiveram em bom número e apoiaram até ao fim. O Sporting entrou bem e chegou à vantagem. Depois, equilibrámos e antes de termos feito o empate podíamos ter marcado. Em relação ao primeiro jogo, em Alvalade, tivemos dois jogadores que se mantiveram [no onze]. Na segunda parte acertámos algumas coisas, fomos melhorando a pressão e poderíamos ter feito melhor, mas sofremos dois golos algo infantis. Devíamos ter feito a cobertura no primeiro golo e depois sofremos na transição. Eram perfeitamente evitáveis. Acabámos por marcar nos descontos e tarde de mais. Em determinadas alturas, temos de ter confiança e domínio no jogo. Temos jogadores de qualidade e podemos ser mais assertivos no passe e nas transições. Os jogadores bateram-se bem e trabalhámos acima das nossas capacidades, como sempre. Resultado aceita-se, é justo, mas tivemos uma boa atitude".

Chaves mostrou-se confortável em varias fases do jogo: "Isso acontece em nossa casa. Nós somos uma equipa forte em transição, mas as equipas que jogam em nossa casa costumam ter blocos baixos, mas no geral somos uma equipa que sabe jogar em organização, depende do adversário. Importante é esta atitude e determinação".

Tem mais opções do que na primeira volta: "Alguns ainda vão demorar a adquirir ritmo competitivo. Temos jogadores que ainda vão estar de fora e vão demorar a regressar. Sabemos que juntos somos mais fortes, mas temos confiança nos que jogam".