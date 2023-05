"Campelos? Achamos que vamos conseguir chegar a um acordo de renovação"

Presidente da SAD do Chaves está confiante de que os flavienses vão segurar o treinador.

O presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, comenta as negociações para a possível renovação com o treinador Vítor Campelos, dizendo que estão "bem adiantadas".

"Vamos reunir no início da próxima semana para falar do futuro do Chaves e do projeto, mas as coisas estão muito bem adiantadas. Achamos que vamos conseguir chegar a um acordo de renovação com o nosso treinador", afirmou, em declarações à agência Lusa.