Vítor Campelos não continuou no clube transmontano e o ex-Estoril Bruno Pinheiro pode ser o sucessor.

As negociações da SAD com Bruno Pinheiro estão bem encaminhadas e o treinador deve ser anunciado em breve como sucessor de Vítor Campelos no Chaves.

Outro dossiê para resolver rapidamente é o do plantel, já que mais de metade terminou a ligação. O guarda-redes Paulo Vítor, o central Nélson Monte e o médio Guima são jogadores que poderão renovar.